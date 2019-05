Messerstich erst am nächsten Morgen bemerkt

Der 24-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis besuchte das Maibaumfest in Schildorn. Im Bierzelt kam es zwischen ihm und einem bisher unbekannten Burschen zum Streit. Dabei dürfte der 24-Jährige vom Unbekannten mit einem Messer attackiert und am Oberkörper verletzt worden sein. Wegen seiner starken Alkoholisierung bemerkte die Verletzung erst am nächsten Morgen gegen zehn Uhr, als er bei Bekannten aufwachte. Nachdem er die Verletzung ärztlich versorgen ließ, erstattete er Anzeige. Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher erfolglos.

Hinweise an die Polizeiinspektion Waldzell unter der Telefonnummer 059133 4247.