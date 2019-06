Messerstecherei in Linz: Zeuge überwältigt Täter mit einem E-Scooter

Blutige Auseinandersetzung in Linz: Am Samstag eskalierte spätabends ein Streit um einen E-Scooter. Einer 27-jährigen Obdachlosen wurde dabei mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der 53-jährige Angreifer, ebenfalls ohne festen Wohnsitz, konnte von einem Zeugen, der die Szene mitverfolgte, überwältigt werden. Der 22-Jährige nahm den elektrischen Scooter und zog ihn "in Nothilfe dem Täter über den Kopf", berichtet die Polizei. Der 53-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Die Frau erlitt schwere Stichwunden und musste ins Kepler-Universitätsklinikum gebracht werden.

Afghanen in Rücken gestochen

Bei einem weiteren blutigen Konflikt, der sich bereits am Samstag frühmorgens zugetragen hat, wurde ein 33-jähriger Afghane mit einem Messer am Rücken verletzt. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls Afghane (19), wurde bei der Tat gefilmt und konnte kurze Zeit später von den Polizisten gefasst werden. Auch ein iranischer Staatsbürger, der auf den 33-Jährigen mit einem Gürtel eingeschlagen haben soll, konnte von dem Opfer identifiziert werden.

