Messerstecherei in Ansfeldner Wohnsiedlung

Großaufgebot der Polizei in einer Wohnsiedlung in Ansfelden. In der Nacht auf Montag hatte eine Person die Polizei alarmiert und von einer schweren Stichverletzung berichtet. Näheres ist noch nicht bekannt. Laut ersten Informationen soll eine Person verhaftet worden sein. Die Spurensicherung der Polizei ist bereits im Einsatz.

Warum es zu der Stichattacke kam, ist noch unklar.

