Von Wullowitz bis Wien: Anschläge in Österreich

Der Anschlag in Wien am Abend des 2. November 2020 erschütterte das ganze Land. Ein islamistischer Attentäter eröffnete das Feuer und tötete vier Menschen. (APA)

Andere schwere Terroranschläge und islamistisch motivierte Morde bleiben aber in Erinnerung – so etwa das folgenschwere Attentat in der Wiener Innenstadt mit vier Toten im November 2020, die Absage der Taylor-Swift-Konzerte im Vorjahr oder der Doppelmord von Wullowitz 2019.

Im Zusammenhang mit Anschlagsplänen für die bevorstehenden Taylor-Swift-Konzerte im Ernst-Happel-Stadion wurden ein 19-Jähriger in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) und später ein 17-Jähriger in Wien festgenommen. Sie sollen "den Treueschwur auf den IS" abgelegt haben, laut Polizei wurden auch chemische Substanzen sichergestellt. Die Konzerte wurden abgesagt. Der 19-Jährige mit nordmazedonischen Wurzeln soll sich der radikalislamischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen und einen Treueschwur auf den IS-Führer abgelegt haben. Dann soll er geplant haben, am 8. oder 9. August 2024 mit dem Pkw mithilfe eines Blaulichts und Folgetonhorns möglichst nahe ans Happel-Stadion heranzukommen, um Taylor-Swift-Fans mit einem selbst gebastelten Sprengsatz bzw. einer Machete und Messern zu töten. Am 7. August wurde er festgenommen.

Mehr zum Thema Chronik Katzenvideos und Playstation: Was der Terrorverdächtige (19) aus Ternitz in seiner Freizeit gemacht hat WIEN. Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen zu einem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien Anfang ... Katzenvideos und Playstation: Was der Terrorverdächtige (19) aus Ternitz in seiner Freizeit gemacht hat

24. Dezember 2023: Der Verfassungsschutz nahm vier Terrorverdächtige fest, weil sie einen Anschlag auf den Stephansdom geplant haben sollen. Noch im Mai 2024 wurden sie mangels dringenden Tatverdachts aus der U-Haft entlassen und sollten abgeschoben werden. Einer der Verdächtigen wurde im Juli vor seiner geplanten Abschiebung nach Dagestan tot in seiner Zelle in einem Polizeianhaltezentrum aufgefunden.

11. September 2023: Ein 16-jähriger Islamist wollte am Wiener Hauptbahnhof einen Anschlag mit einem Messer verüben, führte diesen letztlich aber nicht aus. Im April 2024 wurde er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, verurteilt. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Juni 2023: Am Tag nach der Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte am 17. Juni gab die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst bekannt, dass vor Beginn der Veranstaltung drei online radikalisierte und mit dem Islamischen Staat (IS) sympathisierende Verdächtige festgenommen wurden. Es hieß, die drei jungen Männer wollten einen Anschlag "mit Messer oder Kfz" auf die Parade verüben. Sie wurden nach wenigen Tagen wieder enthaftet. Gegen sie wurde wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation ermittelt.

2021: Erst zwei Jahre später wurde bekannt, dass 2021 ein Rechtsradikaler einen Anschlag auf das Volksstimmefest der KPÖ im Wiener Prater geplant hatte. Der Mann wurde nach einer Hausdurchsuchung im Sommer 2021 in U-Haft genommen und nach dem Verbotsgesetz und Paragraf 283 StGB (Verhetzung) rechtskräftig verurteilt. Kritik gab es daran, dass die KPÖ damals nicht über die entsprechenden Anschlagspläne informiert worden war.

Seinen Asylbetreuer (32) und einen Landwirt (63) hat der afghanische Flüchtling Jamal A. (33) am 14. Oktober 2019 in Wullowitz in der Gemeinde Leopoldschlag mit einem Klappmesser getötet. Mit sieben Stichen wurden zwei Menschenleben ausgelöscht. Die Tötungsabsicht stritt der Angeklagte im Prozess wegen Doppelmordes ab. Er habe seine Opfer nur "erschrecken" wollen. Nach einem Streit mit dem Betreuer sei er "aufgeregt und verärgert" gewesen. Sein Verteidiger sagte, sein Mandant sei psychisch "krank", er leide an einem religiösen Wahn, fühle sich als eine Art "Erleuchteter", der auf Kränkungen mit Wut reagiere, "die sich an diesem Tag entladen hat".

Ein für die Jahreszeit erstaunlich lauer Abend; viele Gäste genossen einen letzten Absacker vor dem zu Mitternacht neuerlich ausgerufenen Corona-Lockdown: Ein islamistischer Attentäter eröffnete kurz vor 20 Uhr das Feuer auf Passanten und Gäste im Wiener Party-Viertel "Bermudadreieck". Obwohl der Mann schon nach kurzer Zeit von der Polizei erschossen wurde, forderte der Anschlag vier Todesopfer und 22 Verletzte. Die Bedrohung, die anfangs nur jene spürten, die rund um das Bermudadreieck unterwegs waren, griff rasch auf die ganze Stadt über. Ständig fuhren Blaulichtwagen, ob Rettung oder Polizei; in der Luft kreisten Hubschrauber. Als dann noch fälschlicherweise berichtet wurde, dass es auf der Mariahilfer Straße eine Geiselnahme gegeben habe, ergriff auch jene die Panik, die sich vom Tatort weit genug entfernt glaubten.

Kritik an der Behörde

Als Täter identifiziert wurde damals Kujtim F., ein 20-jähriger Österreicher mit nordmazedonischer Doppelstaatsbürgerschaft. Der Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" war einschlägig vorbestraft, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen. Auch danach blieb er nicht unauffällig, er versuchte, in der Slowakei eine AK-47 zu kaufen. Die Behörden meldeten den Vorfall nach Wien, das damalige Bundesamt für Verfassungsschutz leitete aber keine Ermittlungsschritte ein. Eine Untersuchungskommission stellte bei der Terrorbekämpfung des Inlandsgeheimdienstes im Nachhinein "erhebliche Mängel" fest. Die Behörden wurden reformiert – die Kritik blieb.

12. März 2018: Ein 26-jähriger Mann attackierte einen Wachsoldaten des Bundesheeres bei der iranischen Botschaft in Wien mit einem Messer und wurde erschossen. Laut Polizei soll der Täter Sympathien für den politischen Islam gehegt haben.

30. Juni 2017: Ein gebürtiger Tunesier ermordete in Linz ein älteres Ehepaar. Der damalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) berichtete wenig später von einer angeblichen Verbindung des Täters zum "Islamischen Staat". Von der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation wurde der Mann allerdings freigesprochen, er wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er selbst gab als Motiv an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ statuieren wollen, durch die er sich damals als Ausländer und Muslim diskriminiert gefühlt habe.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.