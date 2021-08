Messerattacke nach Einbruch: Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes

Im Bezirk Braunau wurde in der Nacht auf Samstag ein 47-Jähriger von einem Einbrecher schwer verletzt, nachrichten.at hat berichtet. Laut ersten Ermittlungen wurde der 69-jährige Täter in einer Gärtnerei kurz nach Mitternacht vom Besitzer ertappt. Der Einbrecher versuchte laut Polizei zu fliehen, wurde aber vom 47-Jährigen verfolgt und gestoppt. „Der 69-Jährige hat dann ein Messer gezogen und auf den Mann eingestochen, auch im Bauchbereich“, sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Samstagmittag im OÖN-Gespräch. Im Zuge des Kampfes dürfte laut Ebner der Gärtnereibesitzer an ein Messer gelangt sein, auch der Einbrecher wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt.

Einbrecher saß bereits mehrfach in Haft

Sowohl der Einbrecher als auch der Gärtnereibesitzer wurden laut Ebner intensivmedizinisch behandelt. „Die Männer sind außer Lebensgefahr“, sagt Ebner. Der Täter wird im Krankenhaus von Polizeibeamten bewacht. „Nach der Entlassung aus dem Spital wird der 69-Jährige in die Justizanstalt Ried überstellt, die Untersuchungshaft wurde beantragt. Der Verdächtige ist bereits vielfach wegen Vermögensdelikten und Einbruchsdiebstählen vorbestraft, er saß bereits mehrfach in Haft“, sagt Ebner und fügt hinzu: „Wir gehen, aufgrund der Stiche in den Bauch, derzeit von versuchtem Mord aus.“