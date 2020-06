Messerattacke in Haslach: 45-Jährige ab Montag vor Gericht

Der Tat ging ein Streit des Paares voraus, in dem es um Geld, um den Alkoholkonsum des Mannes und die nach Ansicht der Angeklagten zu schleppenden Hochzeitsvorbereitungen ging. Wir haben berichtet.

Die Ukrainerin soll dem 50-Jährigen laut Anklage mit einem Fleischmesser mit 21 Zentimetern Klingenlänge einen Stich in den Oberbauch versetzt und ihm mit einem kleineren Messer eine Stichverletzung am Rücken zugefügt haben. Die Frau, die zum Tatzeitpunkt stark betrunken war, bestreitet das. Ein Urteil wird erst am 1. Juli erwartet.