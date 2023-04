Messerattacke in Fitnessstudio: Anklage wegen Mordversuch

Schreie, ein Messer und Blut: Schlimme Szenen spielten sich vier Tage vor Weihnachten 2022 in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck ab. Ein Mann stach aus Eifersucht auf seine Ehefrau ein, die dort als Fitnesstrainerin arbeitete. Das Opfer erlitt Stichwunden im Gesicht und am Oberkörper. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage wegen versuchten Mordes gegen den 27-Jährigen erhoben, wie ein Sprecher der Anklagebehörde auf OÖN-Anfrage mitteilte.