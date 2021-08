Nach der Messerattacke auf den Besitzer einer Gärtnerei in Braunau in der Nacht auf Samstag hat die Staatsanwaltschaft Ried ein Gutachten angefordert. Ermittelt wird (wie berichtet) wegen versuchten Mordes. Der 69-jährige Einbrecher war von dem 47-jährigen Gärtnereibesitzer auf frischer Tat ertappt worden und soll ihm danach mit einem Messer mehrmals in den Bauch gestochen haben. Die Söhne des 47-Jährigen konnten den Täter gemeinsam mit ihrem Vater überwältigen. Das schwerverletzte Opfer konnte