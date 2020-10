Messerattacke auf Ex-Frau in Gmunden: OLG bestätigte Urteil

Gegen die Höhe der Strafe des Landesgerichts Wels hatten beide Seiten Berufung angemeldet. Die Geschworenen hatten den Angeklagten im April einstimmig wegen Mordversuchs schuldig gesprochen.

Das Landesgericht Wels war davon ausgegangen, dass der Angeklagte am 2. Oktober des Vorjahres die damals 35-Jährige vorsätzlich töten wollte. Der damals noch 42-Jährige soll, wie berichtet, im Stadtgebiet von Gmunden auf seine geschiedene Frau getroffen sein und sie mit einem Messer attackiert haben.

Sie erlitt schwere Stichverletzungen am Hals, Oberkörper und Oberarm. Motiv war ein Streit um die Obsorge der beiden Kinder. Nach dem Angriff stellte sich der Mann selbst der Polizei, bestritt aber in seiner Einvernahme eine Tötungsabsicht. In der Verhandlung hatte er sich daher für nicht schuldig erklärt.

