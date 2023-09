Messerattacke auf Ehefrau im Innviertel

Der Frau erlitt eine stark blutende Wunde. Es gelang ihr noch selbst Hilfe zu rufen. Sie wurde ins Spital gebracht, konnte dieses aber am selben Abend wieder verlassen. Der sturzbetrunkene Mann versuchte in der Zwischenzeit, das Blut wegzuwischen, reinigte das Messer und wechselte seine Kleidung, berichtete die Polizei am Montag.

Als die Exekutive bei der Wohnung des slowakischen Paares eintraf, öffnete der 46-Jährige. Er wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab 2,76 Promille. Der Mann wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Er behauptet, er hätte die Tat, der ein Streit vorausgegangen war, nicht vorsätzlich begangen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.