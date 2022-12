Messerattacke am Heiligen Abend: Linzer in Haft

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Auseinandersetzung im Drogen-Milieu am Heiligen Abend im Stadtgebiet von Linz: In der Wiener Straße waren gegen 22 Uhr zwei Suchtmittelkonsumenten aneinander geraten. Die Situation eskalierte soweit, dass ein 20-jähriger Linzer seinem Kontrahenten, einem 27-jährigen Russen mit einem Butterfly-Messer einmal in den Rücken stach.

Täter stellte sich

Der Täter verständigte selbst den Notruf und stellte sich. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig, sprach aber von einer "Notwehrsituation". Er wurde vor Ort festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete am Christtag eine Überstellung in die Justizanstalt Linz an.

Das Opfer wurde von Sanitätern des Samariterbundes versorgt und dann zur weiteren Behandlung in das UKH nach Linz gebracht, teilte die Polizei mit. Über seinen Zustand waren am Sonntagabend keine Details bekannt.

