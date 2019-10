Messepräsenz wird für Unternehmen zum Muss

Nur noch bis morgen dauert die von den OÖNachrichten präsentierte "Jugend & Beruf" in den Messehallen 20 und 21. Viele junge Menschen werden heute und morgen geballte Information über Berufs- und Ausbildungschancen in Begleitung ihrer Eltern einsammeln. Bis gestern frequentierten vor allem Schulklassen die Stände der mehr als 300 Aussteller.

Seit der ersten Berufsinformationsmesse ist Wolfram Sterrer dabei, Lehrlingsbeauftragter beim Welser Landtechnik-Hersteller Reform-Werke: "Es wird jedes Jahr wichtiger, hier präsent zu sein, und die Ausstellung wird mehr und mehr zur Materialschlacht."

Es ist selbstverständlich, dass Fahrzeuge, Motoren oder Getriebe gezeigt werden – vom Elektro-Auto BMW i8 bis zum Go-Kart mit Rotax-Herz aus Gunskirchen. In dem Motorenwerk betreut Josef Pühringer Lehrlinge. Bei Rotax können sie sieben verschiedene Berufe erlernen. Auch für Pühringer ist der Messeauftritt ein Muss: "Obwohl wir ohnehin viele Bewerbungen erhalten und aus dem Vollen schöpfen können." 100 junge Leute werden aktuell ausgebildet, wobei nach und nach Mädchen in die männerdominierte Technik eindringen: "Heuer sind alle Lehrstellen für Kfz-Technik und Mechatronik von Mädchen besetzt."

Mit einem "Rätsel für alle Sinne" lockt Großbäcker "Resch & Frisch": "Wer Bäcker und Konditor lernen will, sollte über einen guten Geschmackssinn verfügen", sagt Andrea Schrems. Sie lässt drei mit Lebensmittelfarben behandelte Getränke verkosten – in grellem Violett, saftigem Grün und in Dunkelbraun. Wonach die Säfte schmecken, soll hier nicht verraten werden. Geschulte Sinne braucht es beim Getreide- und Gewürze-Quiz: Weizen, Roggen, Koriander, Anis, Fenchel und Kümmel sind zu benennen. "Nur wenige haben alles richtig", sagt Schrems. Auch Sterrer von den Reform-Werken sagt: "Österreich hat ein Bildungsproblem, wir sollten uns nicht in die Tasche lügen: Das Niveau sinkt, auch wir senken die Aufnahmekriterien, um überhaupt Leute zu bekommen. Zeugnisnoten sind nicht alles", weiß er aus langjähriger Praxis: "Wenn ich bei einer Bewerbung das Funkeln in den Augen der jungen Leute sehe, sind für mich Noten nicht mehr so wichtig." (müf)

Jugend & Beruf: Beginn 8.30 Uhr, heute bis 17 Uhr, morgen 16 Uhr.

