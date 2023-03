Messefrühling Ried: Genuss, Regionalität und Unterhaltung

Das Genießen sollte nie zu kurz kommen. Beim Rieder Messefrühling am 11. und 12. März mit den Themenbereichen Guten Appetit, 50 Plus und Familienglück wird reichlich Gelegenheit zum Genießen – aber auch zur Unterhaltung – geboten. Nicht nur Kulinarik – mit Kochshows –, sondern auch Regionalität steht bei der Guten-Appetit-Messe im Mittelpunkt. Was bedeuten Genuss und Regionalität etwa für Spitzenköchin Barbara Maierhofer (Room Five)?

"Genuss mit Freunden"

"Genuss bedeutet für mich Essen unter Freunden in lockerer Atmosphäre – vor allem, wenn die Speisen frisch und regional sind. Genuss, das ist aber auch Freude ganz allgemein. Regionalität ist in meiner Branche sehr wichtig, aber manchmal auch schwierig, dass man sich ganz danach ausrichtet. Ich baue selbst sehr viel an im Garten meiner Mama und schaue, dass auch bei Fleisch und Fisch Regionales in unserer Küche landet."

Und wie hält es Messedirektor Helmut Slezak mit Genuss und Regionalität? "Genuss zeigt sich auf der Messe mit regionaler Vielfalt bei den Köstlichkeiten. Persönlich ist Genuss für mich dann, wenn ich mich wohlfühle, am besten mit Freunden und mit angenehmen Menschen – und wenn ich dann auch noch Essen und Trinken in schöner Umgebung genießen kann. Regionalität bedeutet für mich auch Nachhaltigkeit!"

Bei der Messe 50 Plus wird der Fokus des Angebotes auf Reisen, Wellness, Beauty, Gesundheit (mit Gesundheitschecks) und Information gelegt.

Die Innviertler Spieletage sind einer der Schwerpunkte beim "Familienglück".

Details, Tickets, Kochshow-Infos: messefruehling-ried.at; Öffnungszeiten: Samstag, 11., und Sonntag, 12. März, 10–17 Uhr; Samstag Weinlounge bis 21 Uhr

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer