Messe Wels zieht positive Bilanz: "Besuch war fast so gut wie 2020"

Messedirektor Robert Schneider zieht eine zufriedenstellende Bilanz: "Mit 250 Ausstellern war die Messe heuer deutlich kleiner und kompakter als in der Vor-Corona-Zeit. Der Hauptgrund war die Unsicherheit wegen der Covid-Beschränkungen. Bis Mitte Februar waren Messen behördlich geschlossen. Wir konnten den Ausstellern nicht sagen, wann, ob und unter welchen Voraussetzungen die Energiesparmesse stattfinden kann. Große Unternehmen brauchen für ihre Messeauftritte ein halbes Jahr Vorlaufzeit, internationale Konzerne haben generell abgesagt. Die Unsicherheit war ihnen einfach zu groß!"

Aber das war nur ein Punkt. Der Baubereich hat momentan volle Auftragsbücher, wenig Rohstoffe und Material und vielfach auch zu wenig Arbeitskräfte. Die meisten Firmen wissen schon jetzt nicht mehr, wie sie ihre Auftragsbücher im laufenden Jahr überhaupt noch abarbeiten können und haben deshalb auf einen Messebesuch bewusst verzichtet.

Der Start am vergangenen Freitag war bereits grandios. Die Besucherzahl bewegte sich nur ganz geringfügig unter dem Niveau von 2020. "Auch am Samstag durften wir uns über viele interessierte Besucher freuen. Da lagen wir bei rund 90 Prozent der Vorjahre. Das ist für uns weit über den Erwartungen gelegen!"

Am Sonntag kein anderes Bild. "Wir konnten nahtlos an die Vortage anschließen. Diese Messe liegt voll im Trend, die Themen werden uns auch in den kommenden Jahren nicht ausgehen. Der Boom wird nicht nachlassen", freut sich Messedirektor Schneider.

„Obwohl etwas kleiner, war der Besucheransturm riesig. Wir liegen nur rund zehn Prozent hinter den Erfolgsjahren zurück.“ Robert Schneider, Messedirektor Wels Bild: Guenter Guni,www.guenterguni.com

"Überrannt" wurden vor allem die Aussteller von erneuerbarer Energie, Holzheizungen und Photovoltaik. "Weg von Heizöl und russischem Gas. Die Österreicher wollen so schnell wie möglich wechseln. Da gab es viele gute Gespräche, die Heizkesselbranche ist ja großteils in Oberösterreich angesiedelt, da gab es so gut wie keine Ausfälle", sagt Robert Schneider.

Deutlich kleiner war bei der heurigen Energiesparmesse der Bereich Sanitär, da haben die großen internationalen Anbieter großteils gefehlt. Auch mit den Corona-Regeln gab es keine Schwierigkeiten. Die Messe Wels hat sich für die Umsetzung der 3-G-Regel entschieden. Die Besucher durften sich deshalb in den Hallen ohne Masken bewegen. "Das war für uns die sinnvollste Lösung. Wer mag schon durch die Hallen schlendern und stundenlang die Maske aufhaben", sagt Robert Schneider.

Erfreulich war auch, dass sich die Besucher nicht nur informiert haben. Es gab auch Messebesucher, die gleich "Nägel mit Köpfen" machen wollten und kaufwillig waren.