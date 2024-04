Messe "Urlaub & Ausflug" schlägt ihre Zelte auf

Auf dem Messegelände in Wels steht an diesem Wochenende nicht nur die kleine Auszeit vom Alltag beim Welser Volksfest auf dem Programm: In der Messehalle 20 wecken die Aussteller der Messe "Urlaub & Ausflug" auch bei all jenen die Reiselust, die Inspirationen für die Urlaubsplanung suchen. "Insbesondere das Thema Camping ist heuer wieder stark vertreten", sagt Messeleiterin Petra Leingartner.

20 Händler stellen Fahrzeuge von rund 20 Marken aus. Vertreten sind alle Größen vom praktischen Dachzelt über den Wohnwagen bis zum Luxus-Mobil. "Die Händler bieten in der Regel auch Fahrzeuge zur Vermietung an. Einige davon sind ebenfalls zu sehen. Einsteiger, die Camping ausprobieren wollen, können sich einen Eindruck von den verschiedenen Optionen machen", sagt Leingartner.

Hinzu kommen zahlreiche Tourismus-Aussteller. Neben Oberösterreich und Bayern ist heuer insbesondere Slowenien stark vertreten.

Immer wichtiger wird im Tourismus die Kulinarik: "Viele Destinationen definieren sich mittlerweile über das kulinarische Angebot", erklärt die Messeleiterin. Die Messe "Urlaub & Ausflug" trägt dieser Entwicklung mit Verkostungen im "Genussplatzerl" Rechnung.

Auch sonst gibt es zahlreiche Unterhaltungsangebote: Der Alpenverein ist mit einer Kletterwand vor Ort, im "Jump Dome" können sich Kinder auf einer Trampolinmatte austoben. "In Kombination mit der Messe Blühendes Österreich, die zeitgleich stattfindet, bieten wir ein dichtes Programm, damit der Messebesuch zum Wochenendausflug wird", erklärt Leingartner.

