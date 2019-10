Messe "Jugend & Beruf" wird weiter wachsen

Die 30. Welser Berufsinformationsmesse findet erstmals in den neuen Hallen 20 und 21 statt. "Die Ausstellungsfläche ist um 50 Prozent auf 22.500 Quadratmeter angewachsen", sagt Messechef Friedrich Dallamaßl, Abteilungsleiter "Bildungspolitik" in der Wirtschaftskammer. Die bisherige Beengtheit gehört der Vergangenheit an. Die Zahl der Aussteller ist um knapp acht Prozent auf 301 angewachsen.

Dallamaßl ist davon überzeugt, dass "die ‘Jugend & Beruf‘ weiter wachsen wird". Es gäbe eine Aviso-Liste mit Firmen, die Interesse für 2020 bekundet haben. "Es gibt Betriebe, die mitmachen wollen, weil ihr Mitbewerber bereits vertreten ist", sagt Dallamaßl.

Den Wechsel in die neuen Hallen nützten heuer viele Unternehmer, um ihren Betrieb noch besser präsentieren zu können. Erstmals ist auch die Orientierung perfekt. Es gibt in den Hallen unterschiedliche Schwerpunkte: "Allgemeine Berufsinfo, Technik, Handwerk" und "Handel, Dienstleistung, Studium, Fachausbildung".

"Wer schon weiß, worüber er sich informieren will, findet zielgenau seinen Bereich", sagt Dallamaßl. Im logischen Konzept finden sich daher neben Firmenständen gleich die zur Branche passenden Informationen über schulische Ausbildung.

Seit 2012 verantwortet Dallamaßl die Messe. Sein Resümee: "Die jungen Leute kommen heute besser vorbereitet zur Messe und nicht nur zum Absammeln von Werbegeschenken. Die Schulen leisten gute Vorarbeit."

Apropos Schule: Immer beliebter wird die "Duale Akademie", die verkürzte Lehre nach der Matura. Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer sagt: "Wir erwarten demnächst den 100. Teilnehmer." (müf)