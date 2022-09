Brandgeruch ließ Elfriede Ben Amor in der Steyrer Hausleitner Straße stutzig werden. Die Anrainerin war Montagmittag mit Gartenarbeiten beschäftigt, als ihr plötzlich beißender Rauch in die Nase stieg. "Ich habe nur gehofft, dass ich nichts im Ofen gelassen habe", sagt sie. Auch der zufällig anwesende Briefträger war aufgrund der Rauchentwicklung alarmiert. Als Ben Amor schließlich nachsehen ging, hatte ein anderer Nachbar bereits die Feuerwehr alarmiert. In der Wohnung von Andreas M., seit 22