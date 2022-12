Mesner brutal niedergeschlagen? Angeklagter gibt Attacke mit Eisenstange zu

Seit 8.30 Uhr muss sich im Landesgericht Ried ein 26-jähriger Rumäne vor einem Schöffensenat verantworten. Dem Beschuldigten wird von Staatsanwältin Petra Stranzinger das Verbrechen der absichtlichen schweren Körperverletzung vorgeworfen. Am 29. September 2022 soll der Angeklagte in einer Kirche im Braunauer Ortsteil Haselbach einen 88-jährigen Mesner brutal attackiert und zusammengeschlagen haben, die OÖN haben damals ausführlich berichtet.



Laut Anklage soll der Beschuldigte den alten Mann mit einem festen Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann, der sich in der Braunauer Bettlerszene aufgehalten haben soll und seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt, konnte kurze Zeit nach der Tat von der Polizei festgenommen werden.

Mann gibt Attacke mit Eisenstange zu

Der Verteidiger des Beschuldigten kündigt zu Beginn des Verfahrens ein reumütiges Geständnis seines Mandanten an. "Ich bekenne mich schuldig, es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ich hatte Probleme mit Geld", sagt der Angeklagte zu Beginn seiner Befragung. Er werde so etwas nie wieder machen. Er gibt zu, mit einer kleinen Eisenstange zugeschlagen zu haben. Der Mesner erlittet bei der brutalen Attacke eine Schädelfraktur mit einer Platzwunde am Hinterkopf. Vor der Polizei bestritt der Beschuldigte noch, mit einem Gegenstand zugeschlagen zu haben, vor Gericht legt er die Karten auf den Tisch: "Ich hatte eine rund 30 bis 35 Zentimeter lange und eineinhalb Kilogramm schwere Eisenstange eingesteckt. Die habe ich immer dabei weil ich sie zuhause zum Arbeiten verwende", sagt der Angeklagte "Ich war so nervös, ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Es tut mir alles so sehr leid", beteuert er immer wieder. Richterin Claudia Grillneder zeigt einige Tatortfotos im Gerichtssaal. Auf den von der Polizei aufgenommen Fotos, die im Gerichtssaal gezeigt werden, ist sehr viel Blut zu sehen. Beim Sturz wurde beim Opfer eine ausgeheilte Schulterverletzung wieder akut, an der er nach wie vor leidet.

Täter und Opfer kannten sich

"Zuerst hat er geflüstert und hat sich vor mich hingestellt", schildert der 88-jährige Mesner im Zeugenstand. Den Täter kannte er bereits, da er diesem schon mehrfach etwas Geld gegeben hatte. "Ich habe ihm gesagt, er solle sich eine Arbeit suchen, die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei gut", schildert der rüstige Mesner, der nach wie vor in der Valentinskirche Haselbach tätig ist. Dann habe der Rumäne, der vor ihm stand, plötzlich mit einem harten Gegenstand auf ihn eingeschlagen. "Dann kann ich mich zwischenzeitlich an nichts erinnern", sagt das Opfer und fügt hinzu: "Auf einmal hatte ich seine Hand in meinem Gesicht. Ich habe versucht, die Hand wegzudrücken, anschließend habe ich um Hilfe gerufen, dann ist der Täter davongelaufen." Der Mesner flüchtete in ein Haus gegenüber der Kirche. "Es müssen drei Schläge gewesen sein, weil ich drei Wunden hatte", sagt der Zeuge, der bei einer Abwehrhandlung auch an der Hand verletzt worden ist. Der Beschuldigte entschuldigt sich im Gerichtssaal beim rüstigen Mesner, der diese ohne zu Zögern annimmt.

Nach seiner Befragung nimmt sich der 88-Jährige noch Zeit für ein kurzes Gespräch vor dem Gerichtssaal. "Die Schutzengel haben gesagt, dass es eng wird. Wenn keine Hilfe gekommen wäre, dann hätte es sein können, dass ich verblute", sagt der vierfache Vater, der drei Nächte im Braunauer Spital verbrachte. Auf die Frage, ob er nach dem Prozess jetzt in Ruhe Weihnachten feiern könne, antwortet er: "Ich hatte auch vorher meine Ruhe." Psychisch gehe es ihm gut, die Sache sei abgehakt. Dass es so ausgegangen ist, sei eine "Fügung Gottes", sagt der Braunauer.

Mit einem Urteil ist heute noch zu rechnen. Generell ist der Schöffenprozess unter dem Vorsitz von Richterin Claudia Grillneder bis Mittag anberaumt. Dem Angeklagten drohen zwischen einem und zehn Jahre Haft.

Vor dem Altar der Valentinskirche kam es zu der brutalen Tat. Bild: Manfred Fesl

