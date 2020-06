Mercedes stieß gegen Oldtimer: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Braunau wurde mit schweren Verletzungen zum Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen, nachdem er mit einem Auto kollidiert war.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr in der Nähe des KTM-Motorenwerks: Ein Pkw, gelenkt von einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, bog bei einer Zufahrt im Gewerbegebiet Nord nach links ein. Dabei übersah er das entgegenkommende Oldtimer-Motorrad.

Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen, auch der unter Schock stehende Autolenker musste ärztlich versorgt werden. Sein Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, am Motorrad entstand Totalschaden.

Mühlviertler überschlug sich mit Motorrad

Am Vortag war ein Motorradfahrer auf der L 1471 in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) schwer gestürzt. Zeugen berichteten gegenüber der Polizei, dass sich der 26-jährige Fahrer mehrmals mit seinem Bike überschlagen hatte, bis das Zweirad in einem Feld liegen blieb.

Wie die Polizei berichtet, dürfte der junge Mühlviertler zuvor in einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen sein. Warum, ist bisher unklar. Der Verletzte wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag ins Linzer UKH gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.