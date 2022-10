Der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, Andreas Achrainer, ergänzte, dass man um Zelte nicht herumkommen würde. Am Tag darauf, 13 Uhr, läutete bei St. Georgens Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP) das Telefon. Das Innenministerium teilte ihm mit, dass am Abend – also am Freitag – Zelte in seinen Ort geliefert würden.