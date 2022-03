"Menschen zu helfen, ist wichtiger als mein Putzplan"

Bisher lebten im Haus von Familie Cervicek am Froschberg in Linz vier Personen: das Ehepaar Danja und Martin mit ihren beiden Kindern. Doch von einem Tag auf den anderen wuchs die Anzahl der Bewohner auf sieben an. Denn am vergangenen Samstag zogen mit der 16-jährigen Adriana, ihrer Mutter und Großmutter drei Kriegsvertriebene aus der Ukraine ein.