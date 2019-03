Meldungen aus den Regionen

MOLLN. Ungewöhnliche Beute machten Diebe zwischen 20. und 22. März in Molln (Bezirk Kirchdorf). Fünf Bienenstöcke wurden einem Imker (65) gestohlen. Vom Tatort weggebracht wurden sie vermutlich mit einem Transporter. Jeder der Bienenstöcke wiegt rund 40 Kilogramm.

BRAUNAU. Gleich dreimal erwischte die Polizei am Sonntag in Braunau einen führerscheinlosen Lenker am Steuer eines Autos. Bei der dritten Kontrolle wurden 0,58 Promille gemessen. Seine Lenkberechtigung hatte der Rumäne (23) zwei Wochen zuvor wegen Alkohol am Steuer verloren.

ST. MARIENKIRCHEN. Das Fahrrad eines Schülers (13) stahl ein Lkw-Fahrer (39) gestern in St. Marienkirchen (Bezirk Eferding). Ein Zeuge beobachtete ihn und rief die Polizei. Diese konnte das Fahrrad sicherstellen.

