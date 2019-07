Meldevergehen in Linz: Von fünf auf 2133 Anzeigen

Nicht zur Ruhe kommt die von der Akten-Affäre im Linzer Magistrat gebeutelte Abteilung für Verwaltungsstrafen. Wie berichtet, sollen in dem Strafamt von 2010 bis 2017 mehr als 3000 Verwaltungsstrafanzeigen so lange liegengeblieben sein, bis sie verjährt waren. In 1985 Fällen sei die Behörde gar "gänzlich untätig" geblieben, rügte der Rechnungshof heuer in seinem Endbericht. Der Salzburger Unternehmensberater Herbert Prucher wurde von der Stadt engagiert, um die Abteilung wieder auf Vordermann zu bringen.

Prucher führte eine "Organisationsanalyse" durch und stieß dabei auf neue Probleme. Demnach stieg der Aktenanfall dort von 2017 auf 2018 von 3357 auf 5584 Anzeigen, was das Abarbeiten der Altlasten nicht einfacher machte. Doch woher kommt dieses dicke Plus von 66 Prozent? "Durch eine steigende Anzahl an Anzeigen im Bereich Meldewesen", antwortete Bürgermeister Klaus Luger (SP) am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung auf eine Anfrage von VP-Klubchef Martin Hajart. Nähere Informationen sei Luger dem Gemeinderat schuldig geblieben, kritisiert Hajart.

"Volle Aufklärung" gefordert

Die von Luger im Gemeinderat präsentierten Zahlen sind im Detail interessant. Im Jahr 2015 waren es nur fünf Anzeigen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Meldegesetz, die das Meldeamt des Magistrats an die Strafabteilung zur Bearbeitung weiterleitete. Im folgenden Jahr waren es dann 18 Anzeigen. Jedoch im Jahr 2017 schickte das Meldeamt bereits 344 Anzeigen an die Abteilung für Verwaltungsstrafen.

Im Vorjahr explodierte diese Anzahl dann auf 2113 Anzeigen: eine Steigerung von mehr als 600 Prozent. Hajart und seine Kollegen von der oppositionellen "Aufklärer-Allianz" aus ÖVP, Grünen und Neos fordern "volle Aufklärung der Meldewesen-Causa". Der VP-Klubchef vermutet, "dass es in Linz immer schon ein Niveau von zirka 2000 Meldeverstößen gegeben haben könnte. Wurden diese von der zuständigen Abteilung nicht vollzogen? Weitet sich die Akten-Affäre im Magistrat gar vom Strafamt auf das Meldeamt aus?"

Seit dem Auffliegen der Akten-Affäre Mitte 2017 erstatte das Meldeamt wegen "jedem Schmarrn Anzeige", sagt ein Insider den OÖN. Die Kollegen im Meldewesen hätten Angst, sich selbst den Vorwurf einzuhandeln, irgendetwas unbearbeitet liegen zu lassen.

Rechtsgutachten der Linzer Uni

Ein Beispiel: Laut Meldegesetz muss jeder Bürger seinen Umzug binnen drei Tagen melden. Die Ummeldung am vierten Tag wäre schon zu spät und daher strafbar. Freilich sieht das Gesetz Spielräume vor, um solche Bagatellverfahren einzustellen. Um diese Spielräume auszuloten, habe der Magistrat bei der Linzer Johannes Kepler Uni ein Rechtsgutachten eingeholt, sagte gestern Andreas Atzgerstorfer, der Chef der Meldewesen-Abteilung.

"Zahlen nicht vergleichbar"

Bis Herbst 2017 hätten seine Mitarbeiter bei Ungereimtheiten im Melderegister eine Vorprüfung durchgeführt und das Strafamt nur mit den erhärteten Fällen befasst. Seither werde aber nicht mehr in "Geschäftsfälle" und "Anzeigen" unterschieden, sondern "alles zur Prüfung rüber geschickt", sagt der Direktor.

Zudem seien die im Gemeinderat genannten Zahlen nicht vergleichbar. Beispielsweise seien die fünf "Anzeigen" im Jahr 2015 tatsächlich nicht Anzeigen, sondern die erlassenen Strafbescheide, sagte Atzgerstorfer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at