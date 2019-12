Meistgelesen auf nachrichten.at: Das waren die Höhepunkte 2019

Platz 1: So löste eine 49-Jährige das Stauchaos in Linz aus

Vier Verkehrsunfälle und dreimal Fahrerflucht binnen 45 Minuten: Das ist die Bilanz einer 49-jährigen Lenkerin, die am 18. November ein Stauchaos in Linz ausgelöst hat. Ein Video ihres letzten Unfalls auf der Nibelungenbrücke verbreitete sich viral in sozialen Medien - und wurde auf nachrichten.at zum Klick-Hit des Jahres.

Das "Finale" auf der Nibelungenbrücke wurde von einem Augenzeugen mit dem Smartphone gefilmt. Bild: (privat/Soziale Medien)

Platz 2: Marcel Hirscher wurde Sieg aberkannt

Auf Rang Zwei eine Urteilsverkündung des Internationalen Sportgerichtshofes: Marcel Hirscher musste im März die Siegermedaille von Beaver Creek an den wegen Sauerstoffzufuhr disqualifizierten deutschen Skirennläufer Stefan Luitz weitergeben. Hirscher verlor den Sieg und 20 Weltcuppunkte.

Platz 3: "Der Gletscher auf dem Dachstein ist schon verloren"

Nicht zuletzt auch wegen der tropischen Temperaturen im Juni diesen Jahres wird der Dachsteingletscher weiter schmelzen. Das prognostizierte die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb im Juli in den OÖNachrichten. Sie forderte "endlich konkrete Klimaschutzmaßnahmen".

Platz 4: "Bist du deppert, die ist schoarf" - Zitate aus dem Ibiza-Video

Staatsaufträge gegen Wahlkampfhilfe: Das Strache-Video war der Skandal und Aufreger des Jahres 2019. Zitate wie "Journalisten sind sowieso die größten Huren auf dem Planeten", schafften es daher locker auf den Platz 4 der meistgeklickten Artikel auf nachrichten.at.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache lieferte mit "b'soffene G'schicht" das Unwort des Jahres. Bild: (APA)

Platz 5: Wer ist die Frau, die Strache in die Falle gelockt hat?

Bleiben wir beim Thema Ibiza-Skandal: Die Ibiza-Gesprächspartnerin von Strache und Gudenus hat sich als Aljona Makarowa sowie als Nichte eines Igor Makarow ausgegeben, schreiben wir am 18. Mai diesen Jahres. Wer ist die Frau, die Strache in die Falle gelockt hat wirklich? Das haben sich auch 163.453 Leser gefragt.

Platz 6: Kurz vor Geburt von Tochter Lea: "Jan ist in meinen Armen gestorben"

Das OÖN-Christkindl war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg: Mehr als 600.000 Euro hat die Leserfamilie der OÖNachrichten für Landsleute in Not gespendet. Eine Christkind-Geschichte hat die Leserschaft besonders berührt: Vera Schönmayr (25) aus Pchl bei Wels stand nach einem Schicksalsschlag alleine mit Kind und Kredit da. Das Christkindl hat geholfen.

Danke für Ihre Hilfe! Bild: Volker Weihbold

Platz 7: Hypo-Chef Andreas Mitterlehner verstorben

Tragischer Todesfall am 28. November: Völlig überraschend ist der Generaldirektor der Hypo Landesbank Oberösterreich, Andreas Mitterlehner, an Herzversagen gestorben. Er wurde 58 Jahre alt. Die Meldung seines Todes und der Nachruf von OÖN-Wirtschafts-Ressortleiter Dietmar Mascher sind zwei der meistgelesenen Artikel diesen Jahres.

Platz 8: Vermisste 15-Jährige war bei einer Freundin

Jenes 15-jährige Mädchen aus Hinterstoder, das von 1. bis 9. Mai über die Landesgrenze hinaus gesucht wurde, ist unversehrt wieder aufgetaucht. Beamte fanden sie in der Wohnung einer Freundin. Der Artikel über ihr Verschwinden schaffte es auf Platz acht der meistgelesenen Geschichten auf nachrichten.at.

Platz 9: Das schaffen nur ganz wenige Familien: Fünf Generationen auf einem Foto

Ein Foto aus dem Salzkammergut, das ganz Oberösterreich bewegte: Auf der Fotografie sind Teresa König (78) und ihre Kinder, Enkelkinder, Urenkel und Ururenkel Luca zu sehen. Möglich wurde das, weil die Vorfahren allesamt blutjung Eltern wurden. Jedes Jahr zu Weihnachten kommen alle fünf Generationen zusammen.

Teresa König (78) und ihre Kinder, Enkelkinder, Urenkel und Ururenkel Luca. Bild: Privat

Platz 10: Hahnenkammrennen 2019 - Testen Sie Ihr Wissen!

Wie lange ist die Streif? Nach wem wurde sie eigentlich benannt? Wie groß ist die Wertschöpfung so einer Veranstaltung für die Region? Und wer war der erfolgreichste Hahnenkamm-Athlet aller Zeiten? Die Antworten auf diese Fragen wussten unsere Leser - gleich 117.259 Mal stellten sie ihr Wissen über das Hahnenkammrennen auf die Probe.

