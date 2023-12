So richtig will es mit froher Adventstimmung heuer bei mir nicht klappen. Statt eines Hochgefühls beim Einkaufen in der Black-Friday-Week habe ich meine persönliche schwarze Woche erlebt: zwei Entscheidungen gegen den Naturschutz in Oberösterreich und somit gegen unser aller Lebensgrundlagen sowie eine globale Drohbotschaft.

Mein erster Stimmungsdrücker: Bezüglich des Ausbaus des Wurzeralm-Skigebiets werden wirtschaftlich-touristische Interessen vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) höher bewertet als der Naturschutz. Moore sowie sonstige alpine Lebensraumtypen und Arten sowie der faktische Status eines EU-Vogelschutzgebiets wurden geringer bewertet als die Geschäftsaussichten von Betrieben.

Der Aus- und Zubau der Wurzeralm "trotz der Ausweisung von Landschafts- und Naturschutzgebieten" (LVwG) beim Frauenkarlift (von 2er- auf 10er-Lift) mit neuem Bergrestaurant, Speicherteich, Talstation und Schlägerung von 10.700 m2 Wald im hochalpinen Gelände ist massiv. Ich sehne die Zeit herbei, wenn wir Eingriffe in die Natur, "die teilweise gravierende Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter bewirken" (LVwG), nicht mehr in dieser Härte vornehmen, auch wenn Unternehmen damit Geld verdienen könnten. Zwei Seelen, ach, in meiner Brust! Das Öko- und das Wirtschaftsherz. In diesen Tagen ist es meinem Natur-Herz aber echt zu viel.

Die zweite schwarze Nachricht für mich war die Erlaubnis für die Erdgas-Probebohrung in Molln neben Nationalpark und Naturschutzgebiet Jaidhaustal durch das australische Unternehmen ADX. Das ist meiner Wirtschaftsseele zwar nachvollziehbar, passt aber so gar nicht zum Ausstieg Europas aus fossiler Energie.

Und drittens die internationale Droh- statt Frohbotschaft: Sechs mächtige Staaten forderten auf der Weltklimakonferenz eine Verdreifachung der Atomkraft bis 2050 – nicht wissend, wie wir den Atommüll loswerden sollen.

Idealismus ist eben fehl am Platz, das predigte schon der eben verstorbene US-Außenminister Henry Kissinger, der nicht in Freunde und Feinde einteilte, sondern nur von "Interessensausgleich" sprach. Doch wer gleicht die Interessen der Natur aus?

Darum der Rückzug ins Private: Lieber Kollege Edmund, damit Weihnachten doch noch ein schönes werde, lass mich dir auf diesem Weg einen Vorschlag für ein Weihnachtsgeschenk für deinen Engel machen (wobei ich hoffe, dass mein Engel das hier auch liest ;-)): kein Klimaticket, kein Brotmesser, sondern etwas Selbstgebasteltes, nämlich ein Gutschein für eine wöchentliche und ausgedehnte Fußmassage vom Liebsten auf dem Sofa. Alle Frauen lieben das. Slow Foot sozusagen. Was meinst du?

