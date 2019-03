"Meine Nachbarn und ich haben Angst, rauszugehen"

Sabine Stellnberger mit "Poldi" (kerschi) Bild: FOTOKERSCHI.AT / BAYER

HARGELSBERG. "Dass sich ein Hund so verhält, habe ich noch nie erlebt", sagt Sabine Stellnberger. Ohne Drohgebärden kam am vergangenen Dienstag kurz vor 9 Uhr in einer Siedlung in Hargelsberg (Bez. Linz-Land) ein herrenloser American-Stafford-Terrier plötzlich von hinten auf die 63-jährige Pensionistin und ihren dreijährigen Rauhaardackel "Poldi" zugerannt.

Sofort verbiss sich der als Kampfhund gelistete Terrier in die Hinterläufe des Dackels. "Als sich Poldi umgedreht hat, biss er ihm in die Kehle und ließ nicht mehr los", sagt Stellnberger. Sie versuchte, den Angreifer von ihrem Dackel wegzuziehen, und wurde dabei in den Finger gebissen. "Wie im Blutrausch" habe das Tier gehandelt und Poldi hin und her geschüttelt, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. "Ich habe gedacht, jetzt ist Poldi tot. Es war furchtbar, dass ich nichts machen konnte."

Anklage wegen Körperverletzung

Schließlich wollte der Angreifer mit seiner "Beute" im Maul davonlaufen. "Da bin ich auf Poldis Leine gestiegen, dann hat der andere Hund endlich losgelassen." Der erlittene Lungendurchbiss musste in der Tierklinik Sattledt drei Stunden operiert werden. Kosten: 3000 Euro. Gestern, sechs Tage nach dem Angriff, konnte Stellnberger ihren Poldi wieder heimholen. "Die Tierärzte haben tolle Arbeit geleistet. Aber meine Nachbarn und ich haben jetzt Angst, rauszugehen. Das darf sich nicht wiederholen!"

Wie sich herausstellte, hatte die Besitzerin (24) ihren Kampfhund, wie sonst auch, alleine zum Gassi-Gehen rausgelassen. Außerdem war er nicht bei der Gemeinde gemeldet, die nun eine Umzäunung vorschreibt. Der Frau droht ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Erst in der Vorwoche waren einem Steyrer drei Hunde abgenommen worden, die sechs Passanten gebissen hatten. (rela/nieg)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema