"Mein oberstes Prinzip ist es, die Anonymität der Spieler zu wahren"

Durchschnittlich einmal pro Tag besucht er einen Österreicher oder eine Österreicherin. Manches Mal benötigen auch zwei oder drei Menschen an einem Tag seine Hilfe: Die Rede ist von Marko Keindl *), jenem "Hochgewinnbetreuer" der Österreichischen Lotterien, der all jenen helfend zur Seite steht, die auf ihrem Lottoschein die richtigen Zahlen angekreuzt haben bzw. sich den richtigen Quick-Tipp gekauft haben. Aus beruflichen Gründen will und muss er hier anonym bleiben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Siebenfach-Jackpot: Was würden Sie mit zehn Millionen Euro tun? Am Mittwoch geht es zum zweiten Mal in der Geschichte des Lottos um einen Siebenfach-Jackpot: Zehn Millionen Euro. Was würden Sie mit der Gewinnsumme tun? OÖN-TV hat sich in Linz umgehört.

Ihre Meinung interessiert uns. Stimmen Sie ab!

Stimmen Sie ab, wofür Sie den Lotto-Sechser verwenden würden. Weitere kreative Ideen und Herzenswünsche können Sie gerne in die Kommentare schreiben.

413 Hochgewinner im Vorjahr

Wie viele das bei der heutigen Ziehung sein werden, wird sich weisen. Fest steht aber, dass auf den oder die Hauptgewinner bzw. -gewinnerin so viel Geld wartet, wie schon lange nicht: Schließlich geht es um den zweiten Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte, für den eine Gewinnsumme von zehn Millionen Euro für den ersten Rang erwartet wird.

"Ich bin nach der Steiermark am häufigsten in Oberösterreich", sagt der Gewinn-Berater. Seit zwei Jahren fungiert er nun schon in dieser Position, die österreichweit einzigartig ist. Doch zu seiner Klientel zählen nur Menschen mit einem Lotto-Gewinn von mehr als 80.000 Euro. "Hochgewinn" heißt dies in der Fachsprache.

"Im Vorjahr haben sich 413 Hochgewinner bei mir gemeldet", sagt Keindl, der diese dann meist zuhause besucht. "Die Leute sind grundsätzlich sehr entspannt, aber gleichzeitig auch mit dieser neuen Situation überfordert. Viele sind froh, endlich mit jemandem über ihren Gewinn reden zu können", sagt Keindl. Schließlich gäbe es in kleineren Ortschaften viele Neider, daher würden viele ihren Gewinn geheim halten wollen. "Und auch mein oberstes Prinzip ist es, die Anonymität der Spieler zu wahren", sagt Keindl. Auch hätten viele Angst vor "falschen Freunden" und Bittstellern, die vor der Tür stehen könnten.

Was er seinen Klienten rate? Zum einen, den Gewinn "so geheim wie möglich zu halten" – manchmal sogar auch familienintern. So sei es etwa der Fall eines jungen Mannes gewesen, der befürchtete, dass seine Mutter die Neuigkeit herumerzählen könnte, wenn sie Alkohol getrunken hatte.

Zum anderen empfiehlt Keindl den Gewinnern auch, "nicht überzuschnappen und nicht weiterzuspielen". Was sich der Betreuer allerdings immer verkneift, sind Anlagetipps, stattdessen rate er, mit einem Bankbetreuer zu reden.

Die vierwöchige Wartezeit, bis ein hoher Gewinn ausbezahlt werde, hält Keindl für wichtig. Er rät den Leuten, in dieser Zeit eine Liste anzufertigen, was sie mit dem Geld machen möchten. Häufig stehe dann darauf, dass man Familienmitglieder unterstützen oder einen Teil des Betrags spenden wolle. "Ich sage den Gewinnern aber auch, ,gönnen auch Sie sich etwas – Sie haben es sich verdient‘".

Doch auch Kurioses weiß Keindl zu erzählen. Etwa von jenem Österreicher, der, nachdem er seine richtigen Zahlen im TV gesehen hatte, zwei Flaschen Wein getrunken hatte. Die Spielerquittung hatte er vor dem Zu-Bett-Gehen noch unter dem Kopfpolster verstaut. Nachdem er in der Früh leicht verkatert aufgewacht war und die Quittung nicht mehr zu finden war, dachte er, von dem Gewinn nur geträumt zu haben. Erst als er eine Woche später hinter dem Bett die Quittung fand, erfüllte sich sein wahrer Traum.

*) Name von der Red. geändert