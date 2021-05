Mein Oberösterreich: Das ganze Land auf einen Blick

Seit Jahrzehnten ist die Lokalberichterstattung in der DNA der Oberösterreichischen Nachrichten fest verankert, sie ist ein wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses, das uns dorthin führt, wo eine Regionalzeitung mit Anspruch zu finden sein muss: in der Nähe ihrer Leserinnen und Leser. Und zwar in unmittelbarer Nähe. Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf: die "digitale Lokalzeitung", die ab sofort sämtliche Berichte unserer sechs Lokalausgaben zu einem großen Ganzen verwebt.

Sie sind in Ried zu Hause? Dann können Sie sich auf nachrichten.at die Innviertler ePaper-Ausgabe als Stammausgabe einstellen. Oder in unseren Apps. Sie wollen auch wissen, was in Wels, Steyr, Linz, im Salzkammergut oder im Mühlviertel lokal von Interesse ist? Dann klicken Sie sich durch "Mein Oberösterreich", wo wir sämtliche Lokalseiten für Sie zusammengefasst haben. Klicken Sie sich von einer Region zur nächsten, lesen Sie die Kommentare und Berichte unserer Redakteurinnen und Redakteure, die von dort berichten, wo sie selbst beheimatet sind.

Im Bild: Die Linzer Lokalredaktion mit Reinhold Gruber, Anneliese Edlinger und Julia Popovsky Bild: VOLKER WEIHBOLD

Lokaljournalismus bedeutet für uns, Verantwortung für die Region zu übernehmen, ihren Puls zu fühlen und sie im konstruktiven Miteinander zukunftsfähig zu machen. Dafür stehen wir und wünschen uns Sie an unserer Seite.

438 Gemeinden, eine Zeitung: So einfach geht’s

Tatsächlich sind alle unsere Berichte aus sechs Lokalausgaben nicht viel weiter als zwei, drei Mausklicks entfernt. Mit einem Digital- oder einem Kombi-Abo haben Sie ohnehin Zugriff auf sämtliche Inhalte auf nachrichten.at und in unseren Apps, somit auch auf das ePaper der OÖNachrichten und auf "Mein Oberösterreich".

Allen Print-Abonnentinnen und -Abonnenten bieten wir an, die neue digitale Zeitung ab sofort vier Wochen lang kostenlos zu lesen.

Öffnen Sie nachrichten.at/meinoberösterreich, Sie finden dort alles, was Sie für Ihren kostenlosen Zugang benötigen. Sie haben damit nicht nur Zugang zu "Mein Oberösterreich", sondern zu sämtlichen sonst

kostenpflichtigen Inhalten auf nachrichten.at.

Viel Vergnügen!