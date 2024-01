Mehrtägiger Bahnstreik: Diese ÖBB-Verbindungen sind betroffen

Morgen ist Tag eins von sechs: Wenn die deutsche Lokführergesellschaft GDL ihr Vorhaben wirklich durchzieht, dann beginnt der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Fünf Tage und 16 Stunden sollen die Züge im Personenverkehr stillstehen, so der Plan. Das bekommen auch jene zu spüren, die mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unterwegs sind. Bis kommenden Montag, 18 Uhr, drohen „grenzüberschreitende Ausfälle“, warnten die ÖBB. Empfohlen wird, Zugreisen nach Deutschland bis dahin gar nicht erst anzutreten.

Warum wird gestreikt? Was wird gefordert? Wie kann es weitergehen? >> Die Hintergründe zum Streik lesen Sie hier.

Regionalzüge fahren über die Grenze

Die gute Nachricht: Der Nah- und Regionalverkehr ist nicht betroffen. Dazu zählen auch Verbindungen, die ein Stück weit über die Grenze gehen. Innviertler, die mit dem Zug ins bayerische Grenzgebiet wie Simbach pendeln, können also aufatmen. Auch Railjets, die über das Deutsche Eck zwischen Salzburg und Kufstein fahren, bleiben auf Schiene. Nur Züge der Deutschen Bahn, die sonst das diese Strecke bedienen, fallen aus.

Westbahn macht mobil

Grundsätzlich betrifft der Streik Fernverkehrszüge, die von oder nach Deutschland fahren – mit einer Ausnahme: Kunden der Westbahn haben keine Einschränkungen zu befürchten. Die Züge fahren planmäßig nach Rosenheim, Tirol und Vorarlberg sowie München, teilte das Unternehmen mit. Wie berichtet, können Passagiere mit einem DB- oder ÖBB-Fernverkehrsticket kostenlos zwischen Salzburg und München mitfahren.

ÖBB-Züge bis Passau oder Nürnberg

Ein Beispiel: Wer in den kommenden Tagen ein ÖBB-Ticket in die bayerische Hauptstadt gebucht hat, muss den Zug in Salzburg verlassen, hat aber die Möglichkeit, in die Westbahn umzusteigen. Die ÖBB-Fahrkarte behält bei dieser Weiterfahrt ihre Gültigkeit. Die private Westbahn kann deshalb nach Deutschland fahren, weil sie nicht auf deutsche Lokführer angewiesen ist. „Da gibt es keinen Lokführerwechsel, wie es die ÖBB mit der DB praktizieren“, sagt Seif.

Für alle anderen Strecken gibt es keine Umstiegsmöglichkeit. Manche ICE-Züge können bis Passau, andere sogar bis Nürnberg fahren. „Soweit eigenes Personal im Zug ist, fahren wir“, heißt es von den ÖBB. Gravierende Auswirkungen werden die angekündigten Streiks auf die Nachtzüge haben.

Tickets länger gültig

Manche Verbindungen könnten erst am Dienstag, 30. Jänner, wieder den Normalbetrieb aufnehmen. Betroffene Nightjet-Tickets werden dafür länger – bis zum 5. Februar – gültig sein. Voraussetzung ist, dass das Ticket bis einschließlich 22. Jänner gekauft wurde. Das gilt auch für internationale Sparschiene- und Standardtickets. „Die Zugbindung wird ausgesetzt. Das Ticket verfällt also nicht aufgrund des Streiks“, sagt der ÖBB-Sprecher.

Hotelkosten werden übernommen

Zudem kann die Fahrtkarte eines betroffenen Nachtzugs auch untertags genutzt werden. Sollte das nicht infrage kommen, so ist eine kostenlose Stornierung der Nachtzugreise möglich, die Kosten werden rückerstattet. Betroffene sollen sich in diesem Fall oder im Fall einer Umbuchung entweder an die ÖBB-Mitarbeiter an den Ticketschaltern oder telefonisch an den Kundenservice (05-1717-0) wenden.

Aktuelle Infos auf Scotty

Jene ÖBB-Kunden, die ihre Reise schon angetreten haben und jetzt im Nachbarland gestrandet sind, werden entschädigt. Kosten für Hotel sowie die Taxifahrt dahin übernehmen die ÖBB. Das fällt unter die Fahrgastrechte. Allerdings darf die Unterkunft höchstens 80 Euro pro Person kosten.

Heute Nacht läuft der Streik an. Die ÖBB raten, aktuelle Verbindungen über die Fahrplanauskunft Scotty zu prüfen. "Je kurzfristiger man schaut, desto besser."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel