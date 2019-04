Mehrjährige Haft nach Überfall mit Machete

WELS/EBENSEE. Mit mehrjährigen Haftstrafen und einem Freispruch endete gestern im Landesgericht Wels der Prozess um einen spektakulären Überfall auf ein Wettbüro.

Überfall auf Ebenseer Wettlokal Bild: LPD OÖ

Schauplatz der Tat war ein Lokal in Ebensee. Am 23. Mai 2018 gegen halb zwei Uhr früh hatten sich dort noch zwei Personen aufgehalten – eine 31-jährige Angestellte und ein Gast, der offenbar nach Hause aufbrechen wollte. Plötzlich stürmte ein vermummter Mann herein, zückte eine Machete und nötigte die Frau, die Kassenlade zu öffnen. Mit dem Geld suchte er das Weite.

Festnahme in Italien

Im Dezember stellte sich nach langwierigen Ermittlungen heraus, dass der angebliche Gast, ein 33-jähriger Asylwerber aus dem Irak, in Wirklichkeit der Drahtzieher des Coups gewesen war. Er hatte einen 35-jährigen, in Verona lebenden Landsmann dazu angestiftet. Dieser war nach der Tat nach Italien geflüchtet und Ende 2018 festgenommen worden.

Darüber hinaus soll eine 55-jährige Einheimische als Aufpasserin beteiligt gewesen sein. Die Frau wurde gestern mangels Beweisen rechtskräftig freigesprochen. Der 33-Jährige erhielt als "treibende Kraft" des Überfalls und aufgrund einer einschlägigen Vorstrafe vier Jahre Haft (nicht rechtskräftig), der 35-Jährige kam mit drei Jahren davon. Er nahm das Urteil an. (kri)

