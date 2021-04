Mehrfacher Mordversuch in Rainbach? Heute wird ein Urteil gesprochen

Weiterverhandeln bis tief in die Nacht oder die Schlussplädoyers, Beratungen und das Urteil vertagen? Vor dieser Entscheidung stand der Geschworenensenat im Landesgericht Dienstagabend. Nach längerer Beratung entschied die vorsitzende Richterin Claudia Lechner, den Prozess am heutigen Donnerstag ab 8.30 Uhr fortzusetzen. Für einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Schärding geht es um sehr viel. Für heute ist ein Urteil zu erwarten.

Video: Verteidiger Andreas Mauhart im Gespräch mit seinem Mandanten vor dem zweiten Prozesstag, der um 8.30 Uhr begann

Staatsanwältin Petra Stranzinger wirft dem bisher unbescholtenen Mann die Verbrechen des versuchten Mordes und der absichtlichen schweren Körperverletzung vor. Die Tat hat sich, wie mehrfach in den OÖN berichtet, im Juli des Vorjahres in Rainbach zugetragen.

Zuerst soll der Mann seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Das mutmaßliche Motiv: Eifersucht. Danach setzte er, laut Anklage, die gemeinsame zehn Monate alte Tochter und einen fünfjährigen Buben in eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Auch er selber hat sich laut Anklageschrift in die Badewanne gesetzt und einen angesteckten Toaster ins Wasser geworfen. Zum Glück fiel der Schutzschalter, verletzt wurde niemand. Anschließend dürfte der 22-Jährige, der sich kurz nach der Tat stellte, im Schlafzimmer zwei Camping-Gaskartuschen geöffnet haben. Durch die Schreie des Babys wurde die Ex-Freundin des Angeklagten munter. Er habe damit seine Ex-Freundin lediglich Erschrecken wollte, sagte der Angeklagte im ersten Prozesstag am Dienstag.

Für den heutigen zweiten Prozesstag wird ein Urteil erwartet. Nach den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung werden sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen. Bei einer Verurteilung drohen dem 22-Jährigen zwischen zehn und 20 Jahre Haft.

Zusammenfassung Tag 1: Andreas Mauhart, der Verteidiger des Beschuldigten, wies am Dienstag die Mordabsicht zurück. Die Versuche seien völlig untauglich gewesen. Sowohl das Werfen des Toasters in das Wasser als auch das Aufdrehen der Camping-Gaskartuschen seien untauglich gewesen, die Innviertlerin und die Kinder zu töten. Das habe sein Mandant auch nicht vorgehabt. Hier geht es zu einem ausführlichen Bericht des ersten Prozesstages.

Für Staatsanwältin Petra Stranzinger ist die Sache hingegen klar: Der Beschuldigte habe versucht, sowohl seine Ex-Freundin als auch die beiden Kinder zu töten.

Der Angeklagte gab zu, dass er seine Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt habe. Er sei sehr wütend gewesen, da er sich von der Frau erniedrigt gefühlt habe. Gründe dafür seien unter anderem Chat-Verläufe mit einem anderen Mann gewesen. "Eigentlich wollte ich sie nicht bewusstlos würgen", sagte der Beschuldigte. Den Vorwurf des mehrfach versuchten Mordes wies er zurück. "Ich habe gewusst, dass der Schutzschalter beim Hineinwerfen des Toasters fällt, da war ich mir zu 100 Prozent sicher", sagte der Angeklagte. Er habe der Frau dadurch lediglich einen Schrecken einjagen wollen. Gegenüber der Polizei und dem Haftrichter dürfte der Mann aber etwas anderes gesagt haben: Ein Polizist, der bei der Befragung des Mannes dabei war, sagte, dass der Angeklagte drei Mal gesagt habe, dass er vorhatte, sich und seine Familie umzubringen. Die Beiziehung eines Rechtsanwalts habe der Beschuldigte abgelehnt.

Persönlichkeitsstörung

Laut der Psychiaterin Adelheid Kastner war der Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll zurechnungsfähig. Allerdings diagnostizierte Kastner eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. "Der Mann hat massive Probleme, seine Gefühle zu beschreiben und ist sehr selbstbezogen", sagte Kastner.

