"Der Angeklagte ist nicht, wie vom Verteidiger dargestellt, ein armer Mann. Das Gutachten von Psychiaterin Adelheid Kastner zeigt ein ganz anderes Bild. Er hat sich durch die Krise in seiner Persönlichkeit bedroht gefühlt und Gewalt war der einzig gangbare Weg", sagte Staatsanwältin Petra Stranzinger gestern zu Beginn ihres Schlussplädoyers am zweiten Prozesstag. Auf der Anklagebank saß, wie in den OÖN berichtet, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Schärding.