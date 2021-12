Mehrere Verletzte bei Glätte-Unfällen

Aufgrund des Schneefalls kam es gestern in Oberösterreich zu zahlreichen Unfällen. In Pöndorf (Bez. Vöcklabruck) geriet ein 53-Jähriger mit seinem Betonmischwagen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde durch die Windschutzscheibe in einen Bach geschleudert. Er konnte selbst zurück auf die Fahrbahn klettern und wurde ins Krankenhaus gebracht. In Schiedlberg (Steyr-Land) brach einem 41-Jährigen in einer Linkskurve das Heck seines Transporters aus.

Ein entgegenkommender 50-Jähriger konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Zu einer Frontalkollision kam es in Grünburg (Kirchdorf). Ein 19-Jähriger verlor auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen den Pkw einer 45-Jährigen, die Lenkerin wurde verletzt.