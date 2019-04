Mehrere Verletzte bei Alko-Unfällen am Ostermontag

OBERÖSTERREICH. Mehrere Personen wurden am Ostermontag bei Unfällen mit Alko-Lenkern verletzt. Zu den Opfern gehört auch ein 16-jähriger Mopedfahrer.

Der Bursch war gegen 21 Uhr mit seinem Moped auf einem Güterweg in Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs, als er von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde. Der 16-Jährige kam mit von der Fahrbahn ab und stürzte in seinem Feld. Dabei zog er sich unter anderem eine schwere Schnittverletzung am linken Fuß zu. Er wurde ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Ein Alkotest bei dem Autofahrer ergab 2,02 Promille. Seinen Führerschein ist der 30-Jährige los.

In Münzkirchen (Bezirk Schärding) zog sich eine 29-Jährige Verletzungen zu, nachdem sie gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto gegen eine Leitschiene geprallt war. Ihren Angaben zufolge habe sie ihren Wagen verrissen, weil plötzlich ein Tier über die Fahrbahn gelaufen sei. Die Polizei führte einen Alkotest durch, dieser ergab 1,64 Promille.

Ebenfalls einem Tier auf der Fahrbahn - konkret einer Katze - will ein 40-jähriger Mopedfahrer gegen 18.45 Uhr in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) ausgewichen sein. Der Mann stürzte und schlitterte mit seinem Mofa auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise konnte ein entgegenkommender Autofahrer rechtzeitig vor ihm anhalten. Der verletzte 40-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur 1,78 Promille im Blut hatte, sondern auch ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

