Mehrere Täter sollen Jugendliche in der Waldeggstraße vergewaltigt haben

Es war ein Großaufgebot an Polizei, das gestern rund um den Linzer Hauptbahnhof nach zwei Tätern fahndete. Gemeinsam mit drei Verdächtigen, die sofort festgenommen wurden, sollen sie in der Linzer Waldeggstraße an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen sein.

Gerüchte, wonach die Tat in einem Zusammenhang mit dem Flüchtlings-Erstaufnahmezentrum im ehemaligen Postverteilzentrum stehe, stellten sich rasch als falsch heraus. Die Verdächtigen haben Migrationshintergrund, haben aber keinen Konnex zum Erstaufnahmezentrum - genauso wenig wie das jugendliche Opfer.

Die Verdächtigen sollen sich unter freiem Himmel an der jungen Frau vergangen haben. Die drei unmittelbar festgenommen Verdächtigen wurden laut Polizeiaussagen "auf frischer Tat" betreten.

Die Fahndung nach den beiden anderen Verdächtigen war gestern zu Redaktionsschluss noch im Gange.

Der Vorfall weckt schlimme Erinnerungen an die Vergewaltigung einer 19-jährigen Maturantin in der Linzer Dinghoferstraße im Juni 2017. Die junge Frau war in den frühen Morgenstunden auf dem Heimweg von einer Maturafeier, als sie von zwei Männern um Zigaretten gebeten wurde. Als sie in ihre Tasche griff, drängten die Männer die Schülerin zur Seite und drückten ihr einen Metallgegenstand in den Rücken.

Das Opfer vermutete, dass es sich um eine Waffe handelte. Das Duo zwang die 19-Jährige, in den Keller eines Mehrparteienhauses mitzugehen. Dort wurde die Frau vergewaltigt.

Die Täter - ein 28-jährige Österreicher mit türkischen Wurzeln und ein 18-jähriger Afghane – wurden zwei Jahre später schuldig gesprochen und zu siebeneinhalb bzw. zwei Jahre und zehn Monaten Haft verurteilt.