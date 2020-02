Mehrere Skigebiete stellten wegen Sturm den Betrieb ein

Am Feuerkogel sind alle Liftanlagen wegen des starken Windes geschlossen.

In Hinterstoder hoffte man am Vormittag noch, im Laufe des Nachmittags zumindest einen Teilbetrieb aufnehmen zu können. Diese Hoffnung zerschlug sich heute zur Mittagszeit. Wegen des anhaltenden Sturms und mehrerer umgestürzter Bäume auf den Skipisten sei heute kein Skibetrieb mehr möglich, hieß es auf der Homepage.

Am Kasberg konnte zumindest ein Teil der Liftanlagen in Betrieb genommen werden. Fünf der zehn Lifte waren geöffnet. Sieben von 20 Pisten waren befahrbar.

Am Sternstein musste der Liftbetrieb bereits am Montag wegen starken Regens eingestellt werden. Seitdem gibt es kein Vorankommen: "Wir arbeiten auf Hochtouren, heute muss aber noch geschlossen bleiben" hieß es seitens der Liftbetreiber Mittwochvormittag. Die Wiederaufnahme des Liftbetriebs ist für den morgigen Donnerstag geplant.

Starker Wind und Schneefall ließen auch im Skigebiet Dachstein-West zahlreiche Lifte still stehen. Außer dem Hornspitz-Express in Gosau und der Astauwinkel- und Kopfbergbahn in Annaberg waren Mittwochmittag hauptsächlich Kinder und- Babylifte geöffnet.

Keine Einschränkungen gibt es derzeit auf dem Hochficht. Alle neun Lifte sind bei teils starkem Schneefall geöffnet.