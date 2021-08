Mehrere Katzen in Reichersberg vergiftet

Binnen weniger Tage haben Katzenhalter Ende April in Reichersberg (Bezirk Ried) mehrere ihrer Tiere tot aufgefunden. Einer der Besitzer brachte seine sterbende Katze zum Tierarzt, der Verdacht auf Vergiftung diagnostizierte. Eine Tierbesitzerin, deren zwei Katzen tags zuvor gestorben waren, wandte sich an die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe.

Die Tierschützer schickten den Mageninhalt der toten Katze in ein toxikologisches Labor nach München. Nach mehr als zwei Monaten schließlich die traurige Gewissheit: Im Magen wurden Spuren des tödlichen Kontaktgiftes Carbofuran gefunden. Seit dem Jahr 2008 ist der Verkauf, der Besitz und auch die Anwendung des Fraß- und Kontaktgiftes in Österreich verboten. Dennoch werde es immer wieder bei Haustieren und Greifvögeln festgestellt, so die Pfotenhilfe.

"In der toten Katze war noch der gesamte Mageninhalt, was laut Tierarzt bedeutet, dass das Gift so schnell lähmend gewirkt hat, dass sie nicht einmal mehr erbrechen konnte", sagte so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Die Organisation erstattete Anzeige wegen Tierquälerei.