Mehrere Feuerwehren bekämpfen Garagenbrand

LINDAU/ BAD ISCHL. An der Grenze zu Oberösterreich nahe Bad Ischl kam es am Sonntag zu einem Garagenbrand. Mehrere Feuerwehren mussten ausrücken und zwei Gasflaschen aus dem einsturzgefährdeten Gebäude sichern.

Bild: FF-Bad Ischl

Am Sonntag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pfandl und Bad Ischl zu einem Garagenbrand alarmiert. Die Rauchsäule sei in der Ortschaft Lindau schon von weitem zu sehen gewesen sein. Als die Pfandler Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Vier weitere Feuerwehren aus Ahorn, Reiterndorf, Rettenbach und Jainzen mussten alarmiert werden.

In dem brennenden Gebäude haben sich laut Angaben der Feuerwehr Bad Ischl zwei Gasflaschen befunden, die ins Freie geschafft werden mussten. Durch den Brand war das Gebäude außerdem einsturzgefährdet. Der Einsatz dauert zurzeit noch an. Es wurde eine Brandwache eingerichtet und auch die Polizeiinspektion Bad Ischl und das Rote Kreuz angefordert. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

