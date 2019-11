Unter der Woche in der Stadt bei der Arbeit. Am Wochenende im Zweithaus im Grünen, die Aussicht auf Linz genießen, oder auf einen unserer schönen Salzkammergutseen. Etliche Oberösterreicher genießen dieses Leben in zwei Welten. Doch Zweitwohnsitze werden jetzt kostspieliger. Zur Freude der Bürgermeister, zum Unmut vieler Wohnungsbesitzer.