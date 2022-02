Mehr Wohnungsangebote für Frauen in Notsituationen

41 Plätze für Frauen und 71 Plätze für Kinder stehen derzeit in fünf Frauenhäusern in Oberösterreich zur Verfügung. Die Auslastung der Häuser steigt kontinuierlich. Bisheriges Rekordjahr war 2020: 91,58 Prozent der Plätze waren in diesem Jahr belegt. Dazu kommen fünf Frauenübergangswohnungen sowie 22 Frauenvereine und -beratungsstellen, die Unterstützung anbieten.