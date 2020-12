Mehr Wanderer, mehr Tourengeher: Jäger bitten um "Respekt für die Natur"

Keine Urlaubsreisen, nur eingeschränkte Verwandtenbesuche, geschlossene Freizeiteinrichtungen und Gastronomie: "Deshalb rechnen wir gerade in den bevorstehenden Weihnachtsferien mit einer besonders starken Freizeitnutzung unserer Naturräume", sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP). Damit die Natur und die in ihr lebenden Wildtiere nicht unter dem Massenandrang leiden müssen, haben Agrarressort, Landesjagdverband und Forstwirtschaft unter Beteiligung des Almvereins, des OÖ. Tourismus mit Vertretern der Tourismusverbände und der Alpinvereine den Leitfaden "Winterliches Fair Play in der Natur" erarbeitet.

Gestern wurde er vorgestellt. "Es ist ein aus sieben Punkten bestehender Verhaltenskatalog", sagte Johann Feßl, Obmann des OÖ. Almvereins. Und ein Gebot der Stunde, "denn wir hatten ein intensives Wanderjahr, und im Winter erwarten wir erneut eine Frequenzsteigerung um 20 Prozent." Im Fokus stehen die Verhaltenstipps für die Trendsportarten Skitourengehen und Schneeschuhwandern (siehe Kasten!).

"Die Menschen sensibilisieren"

Konfliktpotenzial gibt es laut Feßl "bei den Almen wegen der eingezäunten Weiden." Im Winter steige hier auch das Unfallrisiko, denn wenn man über eingeschneite Zaunpflöcke "drüber wedelt", sind schwere Stürze die Folge. Laut Sieghartsleitner bricht für das Wild jetzt wieder die Notzeit an. Normalerweise zehren Reh, Hirsch, Gämse von ihren Fettreserven. Werden sie aufgescheucht, verbrauchen sie sie aber auf der Flucht oder verbeißen Schutz- und Jungwald: "Für ein harmonisches Miteinander müssen wir deshalb die Menschen sensibilisieren." Auch eine wildökologische Raumplanung könne dazu beitragen.

Das sagt der neue Leitfaden:

Zeige Respekt für die Natur und vermeide Lärm

Starte mit sorgfältiger Tourenplanung; informiere dich auf den Websites der Alpinvereine, erkundige dich über Parkmöglichkeiten vor Ort

Standardausrüstung bei Ski- und Schneeschuhtouren

Bleibe auf den offiziell ausgewiesenen Routen

Meide Futterstellen der Wildtiere. Keine Störung bei Dämmerung oder in der Nacht. Hunde an die Leine

Nimm Abfälle wieder mit

Nimm Rücksicht auf andere Freizeitsportler

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at