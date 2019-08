Vor zwei Jahren pflanzten Anita und Robert Neudecker in Bad Hall die erste Sanddorn-Kultur Oberösterreichs. In wenigen Tagen steht die erste Ernte an. "Wir hatten genug von der bewährten Vermarktung von Mais, Weizen, Zuckerrüben und Mohn. Wir wollten etwas Neues wagen und begaben uns vor Jahren auf die Suche", sagt Anita Neudecker. Ihr Weg führte die beiden Landwirte über Aronia-Beeren, Melonen und Indianerbananen hin zum Sanddorn. Ein Neuanfang Die jahrelange Suche nach einer