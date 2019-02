Mehr Todesopfer bei Alko-Unfällen

LINZ. 28 Tote im Jahr 2018 – ÖAMTC: "Diese Entwicklung ist besorgniserregend".

In den kommenden Wochen biegt der Fasching in die Zielgerade ein. Vor den vielen Faschingsfesten appelliert der ÖAMTC einmal mehr an die Vernunft der Autofahrer. 2018 starben in Österreich 28 Personen im Straßenverkehr durch den Einfluss von Alkohol am Steuer, 2017 waren es 26, ein Jahr zuvor 22. Die meisten Alkoholunfälle würden sich an Samstagen und Sonntagen ereignen, heißt es vom ÖAMTC. "Die Entwicklung ist besorgniserregend. Man kann nicht oft genug betonen, dass Alkohol im Straßenverkehr lebensgefährlich ist", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger, die an eine höhere Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmer appelliert.

Laut Statistik Austria waren Männer im Alter zwischen 20 und 24 am häufigsten an Alkoholunfällen mit Personenschaden beteiligt. Der überwiegende Teil der Alkolenker umfasst Männer.

In den vergangenen vier Jahren gab es durchschnittlich 6800 Eintragungen wegen der Überschreitung der 0,5-Promille-Grenze, 88 Prozent davon waren Männer, so eine Statistik des Bundesrechenzentrums.

