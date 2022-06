Bedrängen auf der Liegewiese, ungewolltes Filmen oder Fotografieren bis hin zu Berührungen unter Wasser und Verfolgen in die Umkleidekabinen und Duschen: Die Arten von sexueller Belästigung und Übergriffen in Freibädern oder an Badeseen sind weitreichend und immer häufiger gehören Mädchen und junge Frauen zu den Opfern in den Sommermonaten.