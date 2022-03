Mehr Scanner und weiterer Ausbau der Anmeldestellen

Hier haben sie endlich Sicherheit gefunden. Tausende Kilometer Flucht haben die Ukrainer hinter sich, die sich in den Aufnahmezentren in Linz und Wels anstellen. Und oft stundenlang warten, sehr zum Ärger ihrer Helfer, die sich an die OÖNachrichten gewandt haben.

Um Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt zu bekommen, müssen sich die Ukrainer registrieren. Doch in Oberösterreich gibt es nur fünf Geräte, an denen sie das tun können.

"Das System muss dringend ausgebaut werden", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). "Das Registrieren muss schneller und effizienter gehen." Von den Scannern, mit denen die ukrainischen Pässe überprüft werden, befinden sich drei am Bahnhof in Linz, einer in Wels und einer am Flughafen. Für die Anschaffung und Vergabe neuer Geräte seien Fremdenpolizei und Innenministerium zuständig, Gespräche hätten vergangene Woche stattgefunden, sagt Hattmannsdorfer. Nun sollen noch diese Woche vier weitere Geräte in Oberösterreich ankommen.

Neues Aufnahmezentrum

Zehn Minuten dauert die Registrierung pro Person bei einem modernen Reisepass mit biometrischen Daten, 20 bei einem herkömmlichen. Zuständig für die Registrierung der Flüchtlinge ist die Polizei.

Mit den neuen Geräten werde man die Anmeldestellen in Linz und Wels "massiv ausbauen", sagt Polizeisprecher David Furtner.

Man arbeite aktuell an der Errichtung eines weiteren Aufnahmezentrums. Im Salzkammergut, "in der Nähe einer sehr großen Flüchtlingsunterkunft", soll eine weitere Einrichtung entstehen. Um die Registrierung zu vereinfachen, sollen künftig auch mobile Teams im Einsatz stehen. Zwei mobile Einheiten, die die Polizei gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem Land Oberösterreich bilden werde, sollen direkt zu den Einrichtungen fahren und vor Ort scannen. "So können wir auch bettlägerigen Menschen entgegenkommen", sagt Furtner.

Rund 5000 ukrainische Flüchtlinge wurden bisher in Oberösterreich registriert. Jeder Fünfte kam in einem Notquartier unter. Um die Anmeldung zu erleichtern, richtete die Polizei am Sonntag eine eigene Hotline ein: Unter der Nummer 059133 404040 können von 8 bis 18 Uhr Registrierungstermine auch für mehrere Personen gebucht werden.