Mehr Polizisten für Oberösterreich: Heuer noch 137 zusätzliche Schüler

Oberösterreich bekommt mehr Polizisten. Das hat Innenminister Wolfgang Peschorn bei einem Treffen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und dessen Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) zugesichert. Nach Abzug der Abgänge durch Pensionierungen oder Karenzen werden in Summe zusätzlich 137 Polizisten in Oberösterreich aufgenommen. Die Schüler beginnen mit 1. September und 1. Dezember ihre Ausbildung.

"Wir haben wesentlich mehr Zugänge als Abgänge, das war unser Ziel, und in der Tonart muss es auch weitergehen", sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Für 2020 würden weitere 200 bis 250 Neuaufnahmen benötigt, "um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Teilzeitstellen zu ermöglichen", sagt Pilsl und betont: "Wir müssen den Weg konsequent weitergehen, damit wir die Bereitschaftseinheit wieder einführen können, die wir dringend benötigen."

Die Sicherheit in Oberösterreich sei selbstverständlich ein Dauerthema, bei dem es keinen Stillstand geben dürfe, betonen Stelzer und Haimbuchner. Damit die Ausbildung der künftigen Polizistinnen und Polizisten logistisch bewältigt werden kann, unterstütze das Land die Ausbildungs- und Trainingszentren der Polizei.

Im September starten erstmals an der Polizeischule in Wels Ausbildungslehrgänge, und auch die Bauarbeiten des neuen Einsatztrainingszentrums in Sattledt sollen 2020 abgeschlossen sein. Der Berufswunsch, Polizist zu werden, ist so groß wie nie. Vier Mal jährlich werden neue Ausbildungslehrgänge gestartet. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres haben sich 420 Männer und Frauen um einen Platz in der Sicherheitsakademie (SIAK) beworben – 56 von ihnen haben es am Ende geschafft. All jene, die trotz bestandenem Aufnahmeverfahren nicht genommen wurden, haben jetzt noch einmal die Chance auf die zusätzlichen 137 Plätze.

