Mehr Personal für Spitäler?

Dies seien rund 2500 Vollzeitäquivalente, "verteilt auf alle Berufsgruppen". Die geltenden Berechnungsmethoden für den Personalschlüssel stammen aus den 1990er-Jahren und seien zuletzt im Jahr 2003 aktualisiert worden, so Kalliauer. Doch seither habe sich die Arbeit auf den Kinderstationen stark verändert. So seien Eltern, die während eines Krankenhausaufenthaltes bei ihren Kindern sind, sehr wichtig, aber auch zusätzlicher Aufwand, weil das Pflegepersonal den Eltern auch Anleitungen geben müsse. Auch die Corona-Pandemie habe die Arbeit erschwert. Kalliauer will eine "Strategiegruppe mit Verantwortlichen und Experten", die Lösungen dazu erarbeitet.

