Mehr Paare trauten sich, weniger ließen sich scheiden

Österreichs Paare haben nach dem Pandemie-bedingten Einbruch wieder mehr Freude am Heiraten: Im Vorjahr wurden bundesweit 41.111 Ehen geschlossen, das bedeutet einen Anstieg von 3,7 Prozent gegenüber 2020, jedoch noch immer ein Minus von 10,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Das geht aus den Daten hervor, die die Statistik Austria am Dienstag veröffentlichte. Unter den neuen Eheleuten befanden sich 632 gleichgeschlechtliche Paare, davon 368 weiblich und 264 männlich. In Oberösterreich gab es 7378 Hochzeiten, um 3,5 Prozent mehr als 2021.

Ein deutliches Plus gab es im Vorjahr bei den eingetragenen Partnerschaften: 1401 Paare – sowohl gleich- als auch verschiedengeschlechtliche – nutzten diese Möglichkeit, das sind um 11,5 Prozent mehr als noch 2020.

Durchschnittlich waren Frauen bei ihrer ersten Eheschließung 31 Jahre alt, Männer 33,1 Jahre. Viele von ihnen hatten bereits Familien: 17.455 Kinder konnten im Vorjahr mitfeiern, wenn ihre Eltern vor den Altar bzw. das Standesamt traten.

Scheidung nach 50 Ehejahren

Gesunken ist dagegen erneut die Anzahl der Scheidungen: 14.510 Ehepaare trennten sich im Vorjahr rechtskräftig, um 2,4 Prozent weniger als 2020 und um ganze 11,1 Prozent weniger als 2019. Die Vorhersagen, dass die Pandemie zu einem starken Anstieg bei Scheidungen führen würde, haben sich also vorerst nicht bewahrheitet. Bundesweit lag die Gesamtscheidungsrate – also die Wahrscheinlichkeit, mit der im jeweiligen Jahr geschlossene Ehen bei gleichbleibendem Scheidungsverhalten mit einer Trennung enden – bei 36,7 Prozent. In Oberösterreich war diese Rate mit 33,6 Prozent etwas niedriger. Hier gingen im Vorjahr 2232 vormalige Ehepaare getrennte Wege.

Insgesamt 17.111 Kinder, davon mehr als die Hälfte jünger als 14 Jahre, waren von der Scheidung ihrer Eltern betroffen.

Vor ihrer Scheidung waren die jeweiligen Paare im Durchschnitt 10,6 Jahre verheiratet. Insgesamt 1,2 Prozent gingen allerdings schon in ersten Ehejahr getrennte Wege, 31 Paare dagegen traten erst nach der Goldenen Hochzeit, also nach 50 Ehejahren, den Gang vor den Scheidungsrichter an.