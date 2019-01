Mehr Kurse, billiges Semesterticket: Das wünschen sich die JKU-Studenten

LINZ. ÖH stellt IMAS-Umfrage vor: Mehr Kurse soll Prüfungsaktivität der Studierenden steigern.

Mehr Lehrveranstaltungen wären vielen Studenten ein Anliegen. Bild: Alexander Schwarzl

Was wünschen sich die Studenten der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) von ihrer Hochschule? Und was sind ihre Anliegen in Sachen Mobilität? Mit diesen Themen beschäftigte sich eine Umfrage des IMAS-Instituts im Auftrag der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) der JKU. Rund 3100 Studierende nahmen daran teil. Am Montag stellten Studienleiter Paul Eiselsberg und Edin Kustura, der ÖH-Vorsitzende der JKU, die Ergebnisse vor.

Insgesamt 83 Prozent sind mit ihrer Uni zufrieden, Verbesserungsvorschläge gibt es dennoch. Fast zwei Drittel wünschen sich, dass Prüfungen und Kurse jedes Semester angeboten werden, statt wie in einigen Fällen nur jedes zweite. Insgesamt 43 Prozent hätten gerne auch im Sommer Lehrveranstaltungen und Prüfungen.

"Viele möchten schneller studieren, kämpfen aber mit den Rahmenbedingungen", sagt Kustura. Dies gelte insbesondere für Berufstätige, die immerhin 70 Prozent der JKU-Studenten ausmachen. Sommerkurse, ebenso wie mehr Online-Learning-Modelle, seien auch ein Weg, um die Prüfungsaktivitäten der Studenten zu steigern.

Diese habe auch Einfluss auf das Uni-Budget: "In der Leistungsvereinbarung zwischen der JKU und dem Bildungsministerium spielt sie eine wichtige Rolle", sagt Kustura. "Ein prüfungsaktiver Jus-Student bringt der Uni beispielsweise 9000 Euro pro Jahr." Als prüfungsaktiv gelten Studenten, die pro Jahr mindestens 16 Leistungspunkte erreichen.

Ein Parkhaus am Campus

In Sachen Mobilität gehören günstige öffentliche Verkehrsmittel zu den Hauptanliegen. "Insgesamt 53 Prozent geben an, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Uni fahren, ein Drittel mit dem Auto", sagt Eiselsberg. "48 Prozent sagen aber, dass sie sehr wahrscheinlich umsteigen würden, wenn das Semesterticket nur 50 statt 194 Euro kosten würde."

Den günstigeren Preis erhalten derzeit Studierende mit Hauptwohnsitz in Linz, der höhere gilt für alle, die außerhalb leben. Zudem wünscht sich die ÖH eine bessere öffentliche Anbindung, wie einen Schnellbus vom Hauptbahnhof zur Uni. Um der Parkplatz-Misere auf dem Campus entgegenzuwirken, schlagen die Studentenvertreter vor, ein Parkhaus zu errichten. Finanziert werden soll es durch Parkgebühren.

