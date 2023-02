Mehr Englisch soll Oberösterreichs Schulen internationaler machen

Das Land OÖ will Englisch in den Schulen forcieren. Einerseits um für internationale Arbeitskräfte attraktiver zu werden, andererseits um die Kinder besser auf die moderne Arbeitswelt vorzubereiten. Das Ziel ist, englischsprachige Angebote in allen Regionen und für alle Schulstufen zu etablieren. "Mit dem Ausbau des internationalen Bildungsangebotes schaffen wir neue Chancen für unsere Schülerinnen und Schüler, gleichzeitig aber auch Vorteile für Standort und Wirtschaft", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Projekt "Englisch im Kindergarten"

Schon im Kindergarten sollen vermehrt Native Speaker eingesetzt werden - gefördert vom Land durch das Projekt "Englisch im Kindergarten". Für die Volksschulen gibt es drei unterschiedliche Modelle: Schulen mit zweisprachigen Angeboten und Schulen mit einem Englisch-Schwerpunkt, die auch als solche zertifiziert werden. Dritte Möglichkeit ist, dass eine Schule zu einer "internationalen Volksschule" wird und einen gesamten Klassenzug mit Englisch als Unterrichtssprache einführt. Mit der Linzer VS 26 Harbachschule und der VS 1 in Ried gibt es bereits zwei Interessenten. Die Gespräche dazu sind aber noch am Laufen.

Englisch-Schwerpunkte für Mittelschulen

Mittelschulen können analog zu den schon bisher vorhandenen Musik- und Sport-Schwerpunkten, einen Englisch-Schwerpunkt einführen. Das Ziel ist, in zumindest jeder Bildungsregion eine derartige Schwerpunktschule zu haben. Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) rechnet mit zumindest zwei, drei Schulen im nächsten Jahr. Die Angebote sind freiwillig, "denn die Lehrer sollen das auch mit Begeisterung leben", sagt Haberlander.

Eine zweite LISA für das Innviertel

Freuen darf sich das Innviertel. Das BG Ried hat sich entschlossen, eine internationale Schule zu werden. Vorbild ist das Europagymnasium Auhof (LISA International School Auhof). Schon seit zwei Jahren gibt es am BG Ried eine bilinguale Schwerpunktklasse. In der ersten Klasse ist Englisch Unterrichtssprache in Mathematik, dann kommen weitere Fächer dazu. Der Andrang war schon bisher groß, berichtet Direktor Andreas Hofinger im Gespräch mit den OÖN. "Wir haben doppelt so viele Interessenten als wir nehmen können." Auch in den anderen Klassen gibt es bereits Englisch-Förderprogramme. Den Ausbau zur internationalen Schule sieht Hofinger als "spannende Herausforderung". "Bis jetzt war der Englisch-Schwerpunkt die Initiative der Kollegen am Standort, wenn das jetzt wirklich größer wird, ist das eine super Geschichte." Eine Zusammenarbeit soll es auch mit der Anton Bruckner International School (ABIS) Linz geben. Auch letztere ist Teil der Englisch-Offensive.

ABIS Linz wird ausgebaut

So soll das Angebot von derzeit 16 Klassen auf insgesamt 26 Klassen ausgebaut werden. In einem ersten Schritt werden die 5. und 6. Schulstufe, dann alle weiteren um je eine Klasse erweitert. Ganz neu wird eine 11. und 12. Schulstufe eingeführt. Derzeit müssen die ABIS-Schüler dafür noch in die LISA wechseln. Am erst 2021 eröffneten Schulstandort im Bruckner-Tower wird der Platz allerdings zu knapp. Übergangsweise wird es deshalb ein Ausweichquartier in der Berufsschule 1 geben, bis die Standortfrage langfristig geklärt ist.

Autor Christian Diabl Christian Diabl